Attivisti Ultima Generazione bloccano tratto tangenziale Bologna

Una decina di giovani attivisti ambientalisti di 'Ultima Generazione' ha bloccato, per una sessantina di minuti, nelle prime ore della mattinata, la tangenziale di Bologna tra lo svincolo della Strada Statale 12 Della Futa e lo svincolo 7 bis della Stada Statale 64 Ferrara - ossia tra le uscite di via Stalingrado e Fiera - in direzione dell'allacciamento con l'A1. I giovani sono entrati sulla carreggiata verso le 8.30 e si sono seduti nella corsia in direzione Casalecchio. Sul posto - dove alle 9.30 si registravano 5 chilometri di coda verso l'allacciamento con l'A1 - sono intervenute le forze dell'ordine per convincere i giovani a liberare la strada. Due di loro si sono cosparsi le mani con del cemento a presa rapida in modo da rimanere bloccati sull'asfalto e si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco e dei sanitari del 118 per liberarli.

A quanto si è appreso otto attivisti sono stati accompagnati in Questura e due - quelli che si sono cosparsi le mani con il cemento a presa rapida - all'Ospedale Maggiore, in codice 1, per le cure del caso. Gli attivisti saranno presumibilmente denunciati.

Al momento, sulla Tangenziale di Bologna la viabilità è ripresa. Sul posto - dove era intervenuto anche il personale della Direzione 3/o Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia - restano ancora le pattuglie della Polizia Stradale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA