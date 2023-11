Sanità: inaugurato a Budrio il primo Cau nel Bolognese

Inaugurato all'Ospedale di Budrio, il primo Cau-Centro di Assistenza per le Urgenze della provincia di Bologna. La struttura disposta su tre ambulatori vede al lavoro due medici della continuità assistenziale affiancati, per il primo mese, da un medico del pronto soccorso e dalle infermiere. Quella dei Cau, ha osservato a margine dell'inaugurazione il direttore generale dell'Ausl di Bologna, Paolo Bordon, "è una sfida importante, un cambiamento importante. Crediamo che alla fine sia un rafforzamento dei nostri livelli di assistenza in questa struttura e che si tratti di un investimento di formazione in giovani medici che lavoreranno qui e poi negli altri Cau della nostra azienda".

A giudizio di Bordon, si parla di "giovani medici che sono anche la miglior garanzia di investimento per il futuro di queste comunità. Abbiamo preferito scegliere insieme alla Regione, alla Conferenza socio sanitaria di questa azienda di investire in questo progetto piuttosto che battere altre strade come esternalizzare il servizio ad altre società o cooperative.

Crediamo - ha aggiunto il direttore generale dell'Ausl felsinea - che per il tipo di utenza che si rivolge a queste strutture il personale che abbiamo ingaggiato e formato in queste settimane sia più che adeguato al tipo di risposta che vengono date" Il compito dei Cau, ha sottolineato ancora Bordon, "è gestire la bassa complessità non certamente i casi gravi che sono presi in carico dal 118. L'obiettivo è dare una risposta completa, chiusa nel giro di poco tempo. Oggi abbiamo visto che i primi cittadini che hanno avuto accesso a questa struttura nell'arco di dieci minuti di attesa hanno avuto una risposta completa e hanno chiuso il loro percorso clinico. Con questo modello organizzativo spetriamo di ridurre la pressione sui grandi ospedali per queste patologie di bassa complessità. La prossima settimana - ha concluso - apriremo a Vergato e poi le due case di comunità Navile a Bologna e Casalecchio".



