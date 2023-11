Sandra Milo, 30 anni senza Fellini? È come se Federico fosse qui

I 30 anni dalla morte di Federico Fellini, scomparso il 31 ottobre 1883? "Per me vogliono dire poco, è come se Federico non se ne fosse mai andato, io ogni tanto ci parlo e mi sembra che mi risponda, che sia ancora qui, presente. L'amore a certi livelli diventa eterno". È il ricordo, ai microfoni di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, di Sandra Milo, l'attrice a lungo musa ispiratrice del regista.

Nella vita è meglio fare la moglie o l'amante? "Penso che in qualche modo ci siano dei ruoli prestabiliti, ma non so dire quale sia migliore o peggiore". A proposito di relazioni, cosa ne pensa della vicenda Meloni-Giambruno? "Penso che sia imbarazzante per una presidente del Consiglio avere questi problemi".



