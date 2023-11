Maltempo: temporali e vento, allerta arancione domani in E-R

Allerta di colore arancione, dalla mezzanotte di oggi a quella di domani, per criticità idraulica e idrogeologica, per temporali e vento forte nelle aree appenniniche del settore occidentale e centro orientale e sulle aree di pianura dell'Emilia-Romagna. A disporla sono l'Arpae e la Protezione Civile che dispongono anche un'allerta di colore giallo sulla restante parte della regione e per criticità costiera sul litorale.

Nel dettaglio, viene spiegato nel provvedimento, per la giornata di domani si attendono "precipitazioni intense e persistenti, anche a carattere temporalesco sulle aree appenniniche del settore occidentale a partire dalla mattina e, dal pomeriggio, sulle aree appenniniche del settore centro-orientale e sulle aree di pianura. Nelle zone montane e collinari si potranno generare diffusi fenomeni franosi, estesi ruscellamenti lungo i versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua montani, con possibili superamenti delle soglie 2 e diffusi fenomeni di erosione spondale".

E' previsto inoltre forte vento "fino a valori di burrasca forte (62-74 km/h) o superiori su tutte le aree dei rilievi, sulla pianura occidentale e sul mare, che diventerà agitato al largo nelle ore serali". Infine, "le condizioni del mare sotto costa potranno generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale, in particolare nella costa ferrarese".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA