Litiga con un condomino e lo colpisce con un martello,denunciato

Ha litigato con un condomino e lo ha colpito, prima con un pugno al volto e poi con un martello all'altezza della coscia. Protagonista della vicenda - andata in scena lo scorso 28 ottobre in uno stabile di via Vincenzo Ferrari a Reggio Emilia - un 47enne italiano denunciato piede libero dalla Polizia di Stato con l'accusa di lesioni personali aggravate.

Gli agenti - intervenuti sul posto a seguito di una segnalazione per una violenta lite tra due persone - si sono imbattuti nel 47enne che, prima ha spintonato la vittima e poi si è diretto verso il suo box auto per ritornare impugnando un martello. Disarmato l'uomo, i poliziotti hanno appurato come avesse già colpito l'altra persona con un pugno per poi sferrargli una martellata all'altezza della coscia a seguito di una lite scaturita per problematiche condominiali.

Al termine degli accertamenti di rito, il 47enne è stato denunciato a piede libero mentre la vittima è stata accompagnata al Pronto Soccorso per le cure mediche del caso.



