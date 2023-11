Back to Momix al Teatro Europauditorium di Bologna

Dal 2 al 5 novembre il Teatro EuropAuditorium di Bologna ospita l'atteso ritorno a Bologna dei Momix, la Compagnia a stelle e strisce di ballerini-illusionisti fondata da Moses Pendleton. Il nuovo spettacolo, "Back to Momix", nato dal desiderio della compagnia di tornare a calcare le scene dopo gli anni pandemici che l'hanno allontanata dal suo pubblico, riporta al centro dell'attenzione il desiderio di leggerezza e spensieratezza, tipico dei Momix, con uno sguardo sempre teso al futuro.

Back to Momix è una festa fra i Momix e il suo pubblico: un binomio perfetto che genera divertimento, emozione e incanto da ormai due generazioni. La Compagnia Momix, che di anni ne ha ormai 43, continua ad affrontare le sfide della gravità con le acrobazie dei suoi incredibili ballerini e con il trasformismo dei suoi personaggi che evocano sensazioni e colori sempre nuovi attraverso gli occhi di Moses Pendleton, carismatico direttore artistico dell'ensemble. I più significativi estratti dei grandi classici che hanno segnato la storia dei Momix verranno restituiti alle luci del palcoscenico con una nuova e viva intensità: dagli storici Momix Classics, Passion, Baseball, Opus Cactus, SunFlower Moon fino a Bothanica e Alchemy.

Conosciuta nel mondo intero per i suoi spettacoli di eccezionale inventiva e bellezza, Momix è una compagnia la cui fama è legata alla capacità di evocare un mondo di immagini surreali facendo interagire corpi umani, costumi, attrezzi, giochi di luce. La compagnia prende il nome da un assolo ideato da Pendleton, al tempo membro dei Pilobolus Dance Theatre, per i Giochi Olimpici invernali di Lake Placid nel 1980. Nel corso degli anni la formazione e le dimensioni del gruppo hanno subito diversi mutamenti, ma è rimasto intatto l'impegno a contribuire allo sviluppo dell'arte della danza divertendo il pubblico.





