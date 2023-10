Salute: al via a Bologna 'Gengive sane per salvare il sorriso'

Al via a Bologna il progetto 'Gengive sane per salvare il sorriso' promosso dalla Sidp-Società Italiana di Parodontologia e Implantologia in collaborazione con la Cao-Fnomceo, la Commissione Albo Odontoiatri Nazionale per la diffusione a tutti gli odontoiatri delle Linee Guida Nazionali dedicate alla terapia della parodontite. L'idea è quella di prendersi cura delle gengive così da proteggere la salute dentale il sorriso: per mettere in atto questo disegno partono da Bologna una serie di conferenze, corsi e incontri che toccheranno oltre 35 città in tutta Italia nell'arco del prossimo anno.

"Oggi nella sola Emilia Romagna, a fronte di oltre 1,5 milioni di adulti con gengive infiammate, solo il 17% dichiara di aver ricevuto una diagnosi e appena il 3% dichiara di essersi sottoposto a terapia parodontale - osserva Nicola Marco Sforza, presidente Sidp, -: in questo modo il rischio che le gengive infiammate si aggravino fino alla parodontite grave è concreto e si stima che siano oltre 150.000 gli emiliano-romagnoli con parodontite grave, causa principale della perdita dei denti, oltre che di un terzo delle protesi fisse e del 40% delle protesi mobili".

Nel dettaglio il progetto ha lo scopo di migliorare la qualità e la sicurezza delle cure aiutando il dentista e l'igienista a personalizzare il trattamento sulla base della gravità e dell'aggressività della parodontite. Inoltre, sarà anche l'occasione per creare consapevolezza fra i cittadini e sull'ampia diffusione della parodontite e sulle possibilità di trattarla con successo. Con l'applicazione delle Linee Guida sarà possibile fare un passo in avanti per contrastare la diffusione della parodontite e anche per questo il progetto è sostenuto dalla Commissione Albo Odontoiatri Nazionale. "Siamo orgogliosi di partecipare a questo progetto - sottolinea il presidente della stessa Commissione, Raffaele Iandolo - che è un'iniziativa seria, concreta e costruttiva a tutela della salute dei cittadini e per ulteriore crescita della categoria professionale".



