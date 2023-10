Mostra fotografica 'Noi' a Ferrara contro la violenza di genere

Volti in lacrime di un gruppo di donne di varie nazionalità, europee, cinesi e una etiope, che inscenano il pianto a seguito di una violenza che molto spesso non è solo fisica ma soprattutto mentale, immagini della misura di un metro per un metro stampate su pannelli di alluminio che resteranno nell'area accoglienza dell'ospedale di Cona per tutto il mese di novembre: è la mostra fotografica 'Noi' realizzata da Federica Veronesi e Stefano Pesaro, inaugurata oggi alla presenza della direttrice generale delle Aziende Sanitarie ferraresi, Monica Calamai, e dell'assessora alle Pari Opportunità del Comune di Ferrara, Dorota Kusiak.

L'esposizione, che ha toccato più location in tutto il Paese, è costituita da dieci lavori dei due artisti: "Quando ci è stato chiesto se potevamo offrire la nostra collaborazione su questo progetto - spiegano Veronesi e Pesaro - la prima cosa che abbiamo deciso è stata quella di escludere assolutamente di fotografare il dolore dal punto di vista fisico, il dolore meccanico. La nostra intenzione è stata quella di far uscire le emozioni dal cuore di queste donne e quindi di fotografare quella che è l'espressione di maggiore emozione: le lacrime.

Lacrime che diventano un modo empatico di mandare un messaggio.

Questo messaggio, non solo di dolore molto intimo, ma anche di richiesta d'amore. Ci piace definirci, come ci è stato detto, 'speleologi delle emozioni'. Sarà perché nelle nostre immagini non spendiamo l'essenziale ma cerchiamo un rapporto immediato di coinvolgimento emotivo con le ragazze con cui abbiamo lavorato".

La mostra è una delle numerose iniziative che Ausl e Aosp hanno organizzato sul tema della violenza in genere. Il 25 novembre ricorre la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ricorrenza che le Aziende sanitarie hanno voluto ampliare sull'intero mese: sul territorio saranno realizzate iniziative e campagne di informazione per far conoscere i servizi attivi e per sensibilizzare.



