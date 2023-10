Minore colpito con uno storditore elettrico, denunciato 12enne

Un ragazzino di 12 anni ha usato uno storditore elettrico contro un coetaneo di un anno più grande per rapinarlo e poi è scappato portandosi via una banconota da 5 euro. E' quanto ricostruito dai carabinieri di Casalecchio di Reno, nel Bolognese, che hanno identificato e denunciato il 12enne alla Procura dei minori con le accuse di rapina aggravata e porto abusivo di armi.

Tutto si è verificato domenica scorsa, 29 ottobre, nei pressi del centro commerciale Meridiana. Il ragazzino 13enne colpito dall'impulso elettrico, ha accusato dei dolori al petto, tali da richiedere l'intervento dei sanitari del 118 e il trasporto immediato in una struttura pediatrica, dove è stato visitato e dimesso con una prognosi di sette giorni.

Il 12enne, invece, è stato rintracciato dai carabinieri e ha consegnato spontaneamente uno storditore elettrico di colore nero che aveva con sé. L'arma è stata sequestrata e il minore denunciato.



