Maltempo: scende a gialla allerta in E-R per temporali e piene

Allerta di colore giallo per criticità idraulica e idrogeologica, dalla mezzanotte di oggi a quella di domani, sul settore centro-occidentale dell'Emilia-Romagna, in particolare sulla fascia appenninica, dove sono ancora possibili rovesci temporaleschi forti. A disporla - dopo che nei giorni scorsi erano state diramate allerte di maggiore consistenza - sono l'Arpae e la Protezione Civile regionale.

Nel dettaglio, viene evidenziato in una nota della Regione, "in queste aree saranno possibili localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti e innalzamenti dei livelli idrometrici del reticolo minore, anche tenuto conto della saturazione dei versanti per effetto delle precipitazioni dei giorni precedenti.

La criticità idraulica gialla - conclude la nota - è riferita al lento esaurimento delle piene sul settore occidentale, in particolare nei tratti arginati di Secchia e Parma, anche per il progressivo svuotamento della cassa di espansione del torrente Parma".



