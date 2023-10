Maltempo: ancora isolata una frazione di Ferriere nel Piacentino

Le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico dell'Emilia-Romagna della stazione monte Alfeo sono impegnate in sopralluoghi nelle frazioni isolate all'interno del comune di Ferriere, nel Piacentino per le frane causate dall'ondata di maltempo delle scorse ore. Nel dettaglio, viene evidenziato, in una nota del Saer "la località di Pomarolo rimane ancora isolata: la strada asfaltata è ancora impraticabile a causa della grossa frana che l'ha distrutta".

Una squadra della stazione Alfeo insieme ai Carabinieri Forestali si sta recando con mezzi fuoristrada nella frazione di Castagnola, sempre nel Piacentino, per portare viveri e medicinali alle persone isolate. Nella località di Cataragna la strada è stata liberata dai detriti e quindi non si è reso necessario dell'intervento dei volontari del Soccorso Alpino.





