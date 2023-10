A causa della caduta di un albero due donne sono rimaste ferite a Pianoro, nel Bolognese. E' successo questa mattina, poco prima delle 6.30, all'altezza di via dello Sport 6. Le due donne colpite dalla caduta sono state portate in ospedale, al Sant'Orsola di Bologna, in codice 2, ossia di media gravità. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i sanitari e i Carabinieri.



