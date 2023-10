Alice Neri: pm chiede il rinvio a giudizio per Gaaloul

Si avvia verso il processo il caso dell'omicidio di Alice Neri. La Procura di Modena ha chiesto al Gip la richiesta di rinvio a giudizio per l'unico indagato, il 30enne tunisino Mohamed Gaaloul, arrestato lo scorso dicembre in Francia e accusato di aver assassinato la 32enne, la notte del 18 novembre a Concordia sulla Secchia, dove il cadavere fu trovato carbonizzato all'interno dell'auto della giovane donna.

Gaaloul è accusato di omicidio volontario e distruzione di cadavere, reati per cui venne chiesto il mandato di arresto europeo. Il Procuratore Luca Masini rende noto che si chiederà l'estensione della consegna dell'indagato all'autorità giudiziaria francese anche per i reati di violenza sessuale nei confronti di Alice Neri, di tentata estorsione ad un'altra donna e di cessione continuata di stupefacenti. Motivi tecnici che porteranno, all'esito, ad una separata richiesta di rinvio a giudizio per questi reati.

Gaaloul, secondo le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo, avrebbe ucciso Alice Neri a coltellate, distruggendo il cadavere, mettendolo nel vano bagagli dell'auto della donna e dandovi fuoco. La vittima quella sera aveva passato la serata con un collega di lavoro in un bar, dove poi avrebbe incontrato Gaaloul.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA