Maltempo: Bonaccini, resta allerta rossa a Parma e Piacenza

Sono "tutte confermate le previsioni meteo che già ieri avevano portato all'allerta rossa per oggi nella parte occidentale dell'Emilia-Romagna, con il monitoraggio costante della situazione". Lo ha scritto il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, sul suo profilo Facebook facendo un punto sull'ondata di maltempo cha investito l'Emilia-Romagna e in particolare le province di Parma e Piacenza.

"La situazione più difficile si registra nel Parmense e nel Piacentino - scrive Bonaccini - I quantitativi di pioggia molto consistenti, con forti rovesci temporaleschi a partire dall'Appennino, hanno determinato frane diffuse e corsi d'acqua in crescita". "In provincia di Parma il fiume Baganza ha raggiunto soglia 3 ed è in corso da metà mattinata un graduale abbassamento delle paratoie delle bocche della cassa di espansione del Parma per far defluire l'acqua - precisa Bonaccini - Il ponte di Ozzanello è parzialmente crollato a causa della piena del torrente Sporzana. Nel piacentino, anche il Nure ha superato soglia 3 e alcune famiglie sono state evacuate a Farini".

Dalle 12 di oggi è stata emessa una nuova allerta, precisa Bonaccini: "Si estende quella rossa (per criticità idraulica) anche nelle zone della montagna, della collina e della pianura sempre nelle province di Parma e Piacenza". Il monitoraggio è costante da parte della Protezione Civile e della Regione che è in collegamento con Comuni, Prefetture, vigili del fuoco e tutte le forze sul territorio.

