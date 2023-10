Gessica Notaro in piscina coi 'suoi' delfini a Riccione

"Qui mi sento sempre a casa". Così Gessica Notaro, la riminese vittima nel 2017 di un'aggressione con acido che le ha sfregiato il volto, tornata dopo matrimonio e luna di miele tra i "suoi" delfini al parco Oltremare di Riccione in occasione delle iniziative del parco acquatico per Halloween.

"Dopo il matrimonio e il viaggio di nozze sono tornata dai miei amici delfini - racconta -. Qui è sempre bellissimo, come anche lavorare con gli altri addestratori. Mi sento sempre a casa". Oltre anno fa, a luglio, Gessica Notaro era tornata al mestiere e al luogo di lavoro che aveva lasciato 12 anni prima a causa della violenta aggressione di cui era stata vittima. A settembre ha sposato il campione di equitazione Filippo Bologni, 27 anni, riminese, in una cerimonia da favola alla Reggia di Venaria Reale.



