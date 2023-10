E' arrivata al porto di Ravenna la nave della ong Sos Mediterranee 'Ocean Viking' con a bordo 47 migranti di cui 11 minori non accompagnati.

Al via le operazioni di sbarco alla banchina di Fabbrica Vecchia di Marina di Ravenna e poi, con i bus della Croce Rossa, le persone saranno portate al Circolo Canottieri alla Standiana, alle porte della città, per le visite mediche e le procedure di identificazione della Questura.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA