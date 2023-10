Al Premio Guidarello il racconto dell'alluvione in Romagna

Le persone travolte dall'acqua e dal fango a maggio, i giornalisti inviati sui territori alluvionati per raccontare un'emergenza inattesa e impensabile: sono le storie che porterà sul palco del Teatro Alighieri di Ravenna il 52/o premio Guidarello per il giornalismo d'autore, organizzato da Confindustria Romagna. La cerimonia sabato 11 novembre alle 17, condotta da Bruno Vespa, che presiede la giuria nazionale, e presentata dalla giornalista ravennate Ilaria Iacoviello, conduttrice di SkyTg24.

In apertura un omaggio a Walter Della Monica, anima culturale della città e ideatore del Guidarello nel 1972, cui è stato assegnato il riconoscimento alla memoria. Il Premio ad honorem andrà per la prima volta non a una persona ma a una comunità, la Gente di Romagna: saranno sul palco, anticipa il presidente di Confindustria Romagna, Roberto Bozzi, "alcune famiglie alluvionate dalle province di Ravenna e Forlì-Cesena, che ci racconteranno la tragedia vissuta e la loro personale risalita".

Per il giornalismo nazionale saranno premiati Giorgia Cardinaletti del Tg1 (sezione radiotv), il caposervizio del Foglio Simone Canettieri (sezione cultura) e il generale dell'Aeronautica Militare Vincenzo Camporini (sezione società).

Per il giornalismo Romagna i riconoscimenti della giuria presieduta da Roberto Balzani vanno a Laura Sansavini (sezione audiovisivi) della redazione cultura del Tg2, per un servizio sul Museo della Marineria di Cesenatico nella rubrica "Italia, viaggio nella bellezza", al professor Alberto Melloni (sezione cultura) per l'articolo "Il prete che disse no ai fascisti" sul Corriere della Sera in occasione del centenario del martirio del sacerdote ravennate don Giovanni Minzoni, e a Giampaolo Visetti di Repubblica (sezione società), inviato nelle zone alluvionate.

Il Guidarello Turismo andrà al presidente di Visit Romagna, Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini, per lo spot "La Romagna è la vacanza degli italiani" lanciato nei giorni successivi all'alluvione. Sul palco anche la classe vincitrice del 17/o Guidarello Giovani: il premio per l'elaborato testuale verrà intitolato al giornalista Lorenzo Tazzari, mancato l'estate scorsa, componente della giuria dalla prima edizione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA