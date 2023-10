Premio di Archivio Aperto a El Juicio di Ulises de la Orden

Il film 'El Juicio' del regista argentino Ulises De La Orden, che ricostruisce a partire da 530 ore di filmati d'archivio il processo alla Junta Militar argentina del 1985 dopo la caduta della dittatura, si è aggiudicato il Prize for the Best Feature Film alla 16/a edizione del festival di Fondazione Home Movies-Archivio Nazionale del Film di Famiglia di Bologna. Presentato in anteprima italiana nel capoluogo emiliano dopo la première mondiale al Festival del Cinema di Berlino, il documentario si è imposto sui 19 film in concorso selezionati tra gli oltre 300 arrivati da 20 Paesi.

"Un grande dramma umano di profondo spessore morale - si legge nelle motivazioni della giuria - Un documentario monumentale che, raccontando la storia recente dell'Argentina, inevitabilmente si riflette anche sul nostro presente, lanciando un monito perché non accada mai più, nunca mas".

Il Prize for the Best Short Film è stato assegnato a 'Mast-Del' della regista iraniana Maryam Tafakory, "poema cinematico di grande raffinatezza, che esplorando lo spazio del privato racconta la realtà delle donne dell'Iran oggi", mentre il premio per il Best Artistic Use of Archival Footage è andato ad 'A History of the World according to Getty Images' di Richard Misek, viaggio nel più grande archivio privato del mondo di immagini che hanno raccontato la storia del Novecento, e riflessione sulla necessità di opporsi alla privatizzazione del passato e della memoria. Menzione speciale, infine, a 'Kim's Video' di David Redmon e Ashley Sabin, sul leggendario negozio di noleggio di film rari nato a New York e nel 2008 ceduto ad un archivio a Salemi, in Sicilia, prima di scomparire, "per il suo approccio giocoso alla cultura cinematografica e la sua indagine giornalistica sulla sur-realtà della politica culturale italiana".



