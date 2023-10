Maltempo: allerta rossa in Emilia Romagna

Dalla tarda serata di oggi temporali su Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna, in estensione, dalla mattinata di domani, a Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige. Previsti rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Lo indica un'allerta della Protezione civile, che valuta anche per la giornata di domani allerta rossa per rischio idrogeologico sui settori meridionali dell'Emilia-Romagna e allerta arancione in Veneto, Friuli Venezia Giulia e su gran parte di Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana.

Dalle prime ore di domani si prevedono, inoltre, venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con raffiche fino a burrasca forte, su Liguria, Emilia-Romagna, Lazio e Sicilia, specie sui settori settentrionali ed occidentali dell'isola, in estensione a Friuli Venezia Giulia, Veneto, Umbria e Abruzzo.

Previste mareggiate lungo le coste esposte, in particolare su settori costieri dell'alto Adriatico e sulla Liguria di Levante.





