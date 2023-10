Lepore, candidiamo le Due Torri di Bologna a patrimonio Unesco

Allargare il sito bolognese di patrimonio dell'Umanità dell'Unesco, che attualmente comprende i portici, alle Due Torri. È la proposta del sindaco Matteo Lepore, che ha lanciato la proposta tornando a parlare del cantiere di consolidamento che riguarderà la Garisenda (la più bassa e pendente delle due) con un impatto molto rilevante e ancora tutto da definire sulla mobilità cittadina, per un cantiere che durerà anni.

"La torre - ha detto Lepore - verrà restaurata e messa in sicurezza per i prossimi secoli. La proposta è di candidare come patrimonio dell'umanità Unesco le due torri. Oggi scriverò al ministro Sangiuliano e all'Unesco: abbiamo già i portici riconosciuti come patrimonio, vorremmo allargare il sito. Questo significa che il progetto del restauro dovrà essere all'altezza con un comitato internazionale e l'aiuto di tutto il paese e di tutto il mondo per restituire alla collettività questo bene così prezioso per i bolognesi e non solo. Credo che si tratti anche di una grande operazione culturale, perché il simbolo della nostra città lo merita".



