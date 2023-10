Imprenditore scomparso a Modena, c'è un indagato

C'è un indagato in procura a Modena per la scomparsa di Salvatore Legari, imprenditore edile di 54 anni, padre di due figli, sparito nel nulla dallo scorso 13 luglio nel Modenese, dove risiede. Con l'ipotesi di reato di sequestro di persona, infatti, la magistratura ha iscritto il nome di un 37enne di Sassuolo, sempre nel Modenese, che con Legari aveva rapporti di lavoro. A dare la notizia è il Resto del Carlino.

Il giorno della scomparsa, il 54enne era uscito di casa per riscuotere un credito a Lesignana, da quel momento non si è più saputo nulla sul suo destino. Venerdì i carabinieri hanno effettuato una perquisizione, disposta dalla procura nell'abitazione dell'indagato a Lesignana dove nei mesi scorsi si sono concentrati i sopralluoghi dei militari dell'Arma, insieme ad unità cinofile e ai vigili del fuoco. Nel corso della perquisizione i militari hanno sequestrato al 37enne cellulari, tablet e pc per effettuare verifiche sul materiale informatico in uso all'indagato. Pare che il 37enne iscritto nel registro sia il proprietario dell'abitazione in cui Legari aveva svolto i lavori e da cui doveva ricevere il pagamento.



