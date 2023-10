Motta, pari meglio per il Sassuolo che per il Bologna

"Abbiamo fatto una prestazione sufficiente: è stata una gara equilibrata, il pareggio va meglio a loro che a noi. Sul gol subito potevamo gestire meglio la fase difensiva, anche se il ragazzo del Sassuolo ha fatto un bel tiro": l'allenatore del Bologna, Thiago Motta, non è totalmente soddisfatto, nonostante il decimo risultato utile consecutivo.

"Sono un po' rammaricato per il risultato - gli fa eco il collega del Sassuolo Alessio Dionisi - siamo partiti con l'handicap del gol subito all'inizio su un lancio lungo. Non era semplice entrare in partita, ma lo abbiamo fatto mettendo il Bologna in difficoltà. E' stata una bella gara, abbiamo calciato tante volte verso la porta avversaria e finito la partita nell'area del Bologna. Un avversario a detta di tutti in salute". A fine gara piccolo battibecco fra i due allenatori su un mancato rigore: "Ci manca un rigore - dice Dionisi - ho parlato con Vina e mi ha detto che era stato colpito al piede e non si è buttato a terra". Stizzita la replica di Thiago Motta: "I ragazzi dovrebbero cercare di stare in piedi e non buttarsi a terra...."



