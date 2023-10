'L'hanno detto alla tv': cinquant'anni di Telereggio in mostra allo spazio Gerra, nel centro cittadino, per celebrare mezzo secolo di televisione e di informazione seguendo anche i tempi e l'evoluzione della tecnologia. Un viaggio attraverso l'archivio dell'emittente visitabile da domani al 25 febbraio ad ingresso libero (oggi alle 18 l'inaugurazione), che permetterà al pubblico di vivere un'esperienza immersiva nella storia e nella vita quotidiana di Reggio Emilia attraverso le immagini, un archivio storico audiovisivo con ventimila ore di programmi digitalizzati.

Il patrimonio documentale ripercorre e dà lettura di ciò che è successo dagli anni Settanta ad oggi, con particolare riguardo a Reggio ma non solo. Telegiornali, interviste, servizi, inchieste, ma anche documentari, spettacoli, eventi e intrattenimento, offrono uno spaccato di mezzo secolo di storia locale, dell'immaginario collettivo della città. Si va dagli anni pionieristici dell'emittenza televisiva, testimoniati fra l'altro dal primo trasmettitore della tivù che era collocato in un complesso colonico della collina, al digitale di oggi.

L'archivio sarà anche navigabile, con selezione degli argomenti su richiesta del visitatore, in una serie di giornate prestabilite. Ad arricchire e completare la mostra, uno Spazio ibrido, che si basa sulla creazione di una connessione "mostra-media" tra luogo espositivo e media locale; appuntamenti dedicati alla didattica, conferenze e incontri su informazione, editoria, evoluzione dei contenuti e della tecnologica nel mondo della televisione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA