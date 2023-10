Travolto in bici a Rimini, s'indaga per omicidio stradale

La Procura della Repubblica di Rimini ha aperto un'indagine per omicidio stradale sull'incidente in cui era rimasto coinvolto un anziano creduto inizialmente vittima di un malore. La polizia municipale di Rimini ha scoperto, come riporta la stampa locale, che Quarto Grassi, 78 anni riminese morto il 24 agosto scorso all'ospedale Bufalini di Cesena, dopo cinque giorni di ricovero, era stato travolto da un'auto pirata.

Grazie alle telecamere pubbliche, ma soprattutto a tre testimoni oculari, i vigili urbani sono riusciti a risalire al conducente dell'utilitaria, un ragazzo di 24 anni. L'auto, alle 14.20 del 19 agosto vicino alla chiesa di San Nicolò, aveva urtato la bici elettrica del pensionato. Secondo quanto affermato dai testimoni, il conducente, dopo aver accostato il veicolo alcuni metri più avanti, è sceso dall'abitacolo e si è avvicinato all'anziano a terra. Ma anziché chiamare i soccorsi e attendere il loro arrivo, forse in preda al panico è risalito in auto e si è allontanato.

I familiari della vittima si sono rivolti all'avvocato Marco De Pascale per fare chiarezza, l'Ufficio infortunistica della polizia Locale di Rimini è risalito all'identità del pirata della strada.



