Tentato omicidio a coltellate, la polizia ferma due persone

Investigatori della squadra mobile della Questura di Bologna hanno fermato due marocchini, accusati del tentato omicidio di un loro connazionale, commesso il 5 ottobre in piazza dei Martiri, non lontano dalla stazione ferroviaria e zona negli ultimi tempi al centro di allarmi per episodi di criminalità. Il provvedimento eseguito dalla polizia è stato disposto dal pm Rossella Poggioli.

I due nordafricani affrontarono la vittima ferendola al collo con un coltello: l'uomo fu ricoverato in Rianimazione, in gravi condizioni. Le indagini, con acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, escussione di testimoni e altre attività tecniche, hanno consentito di arrivare all'identificazione degli autori. E' indetta una conferenza stampa alle 11 in Questura a Bologna.



