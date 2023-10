L'Università di Ferrara inaugura il nuovo polo medico

Era aperto già da quasi due settimane, mancava solo il taglio del nastro ufficiale, per il nuovo Polo didattico dell'Università di Ferrara, finanziato con 22,8 milioni: 17 stanziati dall'Ateneo e il resto proveniente da un bando nazionale che ha visto UniFe classificarsi al sesto posto. Il nuovo Polo didattico ospita il secondo triennio di Medicina, Farmacia e Prevenzione oltre agli studenti delle professioni sanitarie ed è situato a Cona, dove c'è l'azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara.

Occupa una superficie di 5.100 metri quadrati ed è dotato di circa 1.400 posti nelle aule didattiche e 300 nelle aule studio, un refettorio, laboratori e una palestra ad uso anche di studenti e personale. I lavori sono stati completati in circa due anni e mezzo. Il nuovo Polo, afferma la rettrice Laura Ramaciotti, rappresenta un "motivo di grandissimo orgoglio per l'ateneo, una realtà di valore nata grazie alla collaborazione con l'azienda ospedaliero-universitaria, il ministero e il Comune". L'opera ha avuto anche un particolare riguardo per la cura estetica e il valore architettonico, la luminosità diffusa, le ampie vetrate, gli spazi ben distribuiti che hanno ricevuto apprezzamenti anche dagli studenti. L'efficientamento energetico è incentrato su un parco fotovoltaico e un campo geotermico che alimenta la climatizzazione della struttura. Le aule e i banchi sono dotati di prese, la wi-fi arriverà a breve in tutte le aule, la domotica farà dialogare gli impianti.

L'Università di Ferrara ha già avuto approvati finanziamenti per altri quattro interventi. Il più grosso sarà situato nella Cittadella San Rocco, vecchia sede dell'ospedale cittadino, dove verrà realizzato un nuovo Polo di didattica e ricerca per circa un migliaio di posti (e 40 posti auto) finanziato con 29 milioni di euro. Verrà realizzato poi un intervento per l'adeguamento normativo del Polo chimico-biomedico, una nuova aula da 700 posti al Polo scientifico-tecnologico e, infine, un intervento di edilizia sportiva al Cus.



