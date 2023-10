Lieder di Schubert e Mahler dall'Ensemble Concordanze

Le canzoni sono solo quelle di Vasco, Battisti, Ligabue? Nei secoli passati si componevano, cantavano ed ascoltavano canzoni? Ebbene si. "Dal primo Ottocento, soprattutto in ambito germanico, nacque il genere del cosidetto Lied, le canzoni di oggi, che metteva assieme la grande poesia e la grande musica e poteva essere suonato anche da amatori. Sebbene nel corso della sua storia abbia toccato vette artistiche che forse nemmeno la più sfarzosa delle opere o sinfonie hanno saputo raggiungere". Lo spiegano i componenti dell'ensemle Concordanze di Bologna che domenica 29 ottobre alle 11,30 inaugura la nuova stagione concertistica "Cammini" al Goethe Zentrum con un programma impaginato con alcuni dei massimi capolavori della storia della musica, seppure intimi, privati, pensati per un ascolto raccolto lontano dal chiasso delle grandi occasioni.

I protagonisti saranno Franz Schubert, fil rouge del cartellone dell'ensemble, e Gustav Mahler, accostati per scoprire l'intimo rapporto che li ha legati indissolubilmente: "se la musica del compositore viennese non fosse abbastanza commovente ed intensa - spiegano quelli di Concordanze - rilanciamo con le musiche di Mahler, l'unico compositore capace di toccare nel profondo quanto Schubert, suo figlio spirituale".

La musiche, ma in particolare i loro Lieder, sono legate da un filo rosso teso su un arco di decine di anni, come se Mahler avesse ripreso il discorso lì dove Schubert l'aveva interrotto, anche a causa della sua morte prematura avvenuta nel 1828, quando aveva appena 31 anni. IL mezzosoprano Elisa Bonazzi, il baritono Giacomo Serra e la pianista Francesca Rambaldi proporranno l'ascolto di storie di Viandanti (Der Wanderer di Schubert e Lieder eines fahrenden Gesellen di Mahler) e Alberi di tiglio sotto le cui fronde ci si riposa dai dolori della vita, simboli così carichi di significato per Schubert che sono stati anche il punto di partenza dell'intero percorso musicale e di vita di Mahler. Alle musiche dei due giganti dell'800, verrà affianacata anche una prima esecuzione assoluta, un Lied per due voci di Antonio Macaretti, compositore e membro dell'Ensemble Concordanze.



