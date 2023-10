La storia creativa di Bertozzi & Casoni in mostra a Imola

Tre sedi per una grande mostra nella loro Imola: la città dedicherà ampio spazio al celebre duo artistico con un evento espositivo, Tranche de vie, che dal 28 ottobre al 18 febbraio coinvolgerà i tre musei pubblici imolesi, Palazzo Tozzoni, Museo San Domenico e Rocca Sforzesca. Curata da Diego Galizzi, direttore di Imola Musei, la mostra è organizzata dal Comune e proporrà un percorso lungo tutta la storia creativa di Bertozzi & Casoni.

Il cuore del progetto espositivo - che si sviluppa in tre distinte sezioni, ognuna in uno dei musei imolesi - si svolge nei saloni di Palazzo Tozzoni, dimora nobiliare che dagli anni Settanta è entrata a far parte, completa di tutti gli arredi, del patrimonio pubblico della città e che oggi è una casa-museo aperta al pubblico. Qui le opere di Bertozzi & Casoni dialogano con gli ambienti e le suppellettili originali del palazzo, in un percorso di evocazione e riattualizzazione della vita quotidiana dei conti Tozzoni attraverso le spiazzanti trovate creative del duo artistico. "In nuce" è invece il titolo della sezione allestita nel quadriportico del Museo San Domenico, un percorso tutto improntato alla narrazione, una mostra inedita, che per la prima volta vuole raccontare Bertozzi & Casoni prima che la messa a punto di quel linguaggio così originale e di rottura che oggi caratterizza inequivocabilmente il duo imolese facesse erompere la loro proposta artistica in qualcosa di più ampio e universalmente riconosciuto. Ricca di una sessantina di pezzi, la mostra mette in luce le ricerche e le fasi espressive degli artisti dai primi anni Ottanta alla metà degli anni Novanta.

Alla Rocca Sforzesca, infine, "La morte dell'eros" assume il valore di un punto culminante dal punto di vista visivo ed emotivo: concepita già nel 2000, l'opera ha rappresentato per anni una vera sfida inventiva e tecnica per gli artisti, cui si è speso soprattutto Stefano Dal Monte Casoni, recentemente scomparso. Il compimento dell'impresa ora, a pochi mesi dalla perdita di una delle due anime della "ditta del bersaglio", è un segnale - spiega Galizzi - "di quanto tra i due artisti si sia portata a compimento una sorta di osmosi creativa, grazie alla quale, ancora, tutto è possibile".



