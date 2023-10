In teatro 'Un anno di Ad alta voce' con Silvestri e La Pina

Con La Pina e Daniele Silvestri,con la scrittrice Carlotta Vagnoli e gli attori Lucia Mascino e Gianmarco Saurino Ad alta voce festeggia l'attività di quest'anno con un evento gratuito in presenza al teatro Bonci di Cesena ma anche in streaming. L'appuntamento con la rassegna culturale promossa da Coop Alleanza 3.0, che sul proprio sito e sui social pubblica contenuti esclusivi sugli eventi culturali italiani e in particolare i festival sostenuti dalla rassegna, è per il 12 novembre alle 17.

I posti in teatro si possono prenotare dal sito adaltavoce.it dove si potrà anche vedere in diretta lo show legato alla rassegna che ha dato voce ai festival culturali sostenuiti da Coop Le voci e le collaborazioni di quest'anno sono state: il giornalista, ricercatore e docente Fabio Chiusi per Vicino/Lontano; lo scrittore e sociologo Nando Dalla Chiesa per Passaggi Festival; il cantautore Mannarino per Cinzella Festival; il musicista Cristiano Godano per Le città visibili; la giornalista d'inchiesta, Floriana Bulfon per il Festivaletteratura; la scrittrice Viola Ardone, per Pordenonelegge; e lo scienziato Giulio Boccaletti, per Cicap Festival.

Per i podcast-lovers, Ad alta voce offre sulle principali piattaforme podcast e sul proprio sito le interviste generiche e i consigli di lettura degli ospiti in formato audio, raccontate dalla voce di Alessandro Arcodia.

In tutto dalla prima edizione, oltre 20 anni fa, sono stati più di 800 gli autori e le persone che si sono contraddistinte per il loro impegno civile che hanno partecipato alla rassegna.

nata per rendere la cultura accessibile a tutti e far conoscere il piacere della lettura inusuali, dalle strade ai teatri, dalle mense dei poveri ai supermercati. D'altronde Coop finanzia Ad alta voce grazie anche all'1% del valore degli acquisti di prodotti a marchio Coop per contribuire alla realizzazione di progetti e iniziative sociali, culturali ed ambientali che la Cooperativa promuove sul territorio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA