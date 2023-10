Il musical La sposa cadavere al Teatro Duse di Bologna

Vigilia di Halloween da brivido al Teatro Duse di Bologna, dove il 30 ottobre alle 21 andrà in scena "La sposa cadavere", il musical tratto dal celebre film d'animazione del 2005 diretto da Tim Burton e Mike Johnson. Con la regia di Gregory Eve e le musiche originali di Claudio Corona, lo spettacolo vede sul palco Beatrice Baldaccini, reduce dai successi di 'Pretty Woman', 'Grease' e qui nel ruolo di Emily, la Sposa Cadavere appunto; Luca Avagliano, nei panni del protagonista maschile Victor, Natascia Fonzetti, già applaudita per 'Priscilla la regina del deserto' e 'We Will Rocky You' nel ruolo di Victoria e Claudia Campolongo, anche lei reduce dal successo di 'Sister Act Il Musical', impegnata questa volta nel doppio ruolo della nonna di Victoria e della maga.

Al centro dalla storia, un uomo, Victor che nel recitare la promessa d'amore alla sua sposa infila l'anello in quello che crede un ramo fuoriuscito dalla terra. Quel ramo, poi, si rivelerà essere l'anulare di una donna uccisa nel giorno del suo matrimonio e sepolta in abito da sposa che, grazie a quelle parole, torna in vita legandosi al giovane. Solo l'amore della vera sposa potrà sciogliere quell'incantesimo che, con la promessa di vivere onorando quella vita perduta, fa si che ella possa sciogliere la magia affinché i due reali sposi possano coronare il loro sogno d'amore. Nel cast anche Niccolò Curradi, Francesco Gori, Lavinia Pini, Claudio Corona e Roberto Caccavo.





