Grand Tour di musica dal vivo con otto band legate all'E-R

Un "Grand Tour" di musica dal vivo con otto band legate all'Emilia-Romagna, per un autunno di concerti tra contaminazioni e nuove proposte artistiche: è 'Biglia-palchi in pista', circuito di Ater Fondazione con eventi in programma il 2, 3 e 4 novembre al Locomotiv Club di Bologna, al Bronson di Ravenna e all'Off di Modena. L'iniziativa, nata in via sperimentale nel 2021, si è affermata come strumento per nuove coprogettazioni di contenuti musicali inediti, dando vita a microfestival, appuntamenti ibridi, nuove collaborazioni tra spazi e festival dal respiro internazionale. "Biglia continua a sostenere i gruppi grazie alla Legge Musica, per promuovere la circuitazione delle giovani band del territorio a supporto della musica originale dal vivo - spiega l'assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori - L'Emilia-Romagna è al centro del tour, sia come luogo di origine che territorio di studio, crescita e sperimentazione per gli artisti coinvolti".

Si comincia giovedì 2 novembre a Bologna con Rareş + So Beast + Brillas crew afterparty: Rares è un cantautore di origine rumena ma di stanza a Bologna; i So Beast sono Katarina Poklepovic e Michele Quadri, produttori, beat maker, musicisti e compositori di provenienze miste. Il loro live esplora i confini fra musica elettronica e cantautorale, accompagnati dai guest a sorpresa della Brillas crew. Il 3, a Modena, le songwriter Miglio e Sleap-e: Alessia Zappamiglio, in arte Miglio, scrive per immagini e i suoi brani raccontano scenari di vita quotidiana e di storie vissute; Sleap-e è una voce tra bedroom pop e indie rock. Il Grand Tour si concluderà il 4 a Ravenna con Cemento Atlantico + Cous Cous a Colazione, dove la world music e gli elementi etnici rielaborati sono la chiave degli artisti coinvolti; ad aprire il live sarà Lyl, giovane musicista bolognese in bilico fra cantautorato e blues. La stagione si concluderà il 30 novembre al Salone Snaporaz di Cattolica con Torso Virile Colossale, un progetto musicale dedicato al cinema peplum, il genere cinematografico italiano dei film storici in costume con immaginario mitologico realizzati fra gli anni '50 e '60.



