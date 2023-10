Concerto per la Romagna con icone musica italiana nel mondo

Un 'Concerto per la Romagna' in occasione delle celebrazioni della ricorrenza centenaria di due icone della grande tradizione musicale italiana nel mondo: la Fondazione Arena di Verona e la Fondazione Accademia Musicale Chigiana di Siena. Le due eccellenze si affiancheranno domenica 12 novembre alle 17.30 sul palco del Teatro Ebe Stignani di Imola in un evento promosso dalla Fondazione Accademia Internazionale di Imola 'Incontri con il Maestro' e dal Comune.

Dopo il successo del centesimo Opera Festival, l'Orchestra della Fondazione Arena di Verona si esibirà sostenendo l'importante causa solidale del concerto, diretta dalla alumna chigiana, il direttore d'orchestra Beatrice Venezi. Il programma, dedicato al sinfonismo di Čajkovskij, prevede l'esecuzione del Concerto per violino e orchestra in re maggiore op.35, eseguito in veste di violino solista da Giuseppe Gibboni, uno degli ultimi celebrati virtuosi formatosi all'Accademia Chigiana. Seguirà la Sinfonia n. 6 in si minore "Patetica": il pubblico avrà modo così di veder eseguite le composizioni da due distinte generazioni di interpreti italiani maturate nella centenaria fucina Chigiana.

Il sindaco Marco Panieri giudica positivamente "l'intento solidale dell'evento rivolto alla popolazione colpita dalle alluvioni di maggio, le cui difficoltà persistono e sulle quali dobbiamo continuare a tenere alti i riflettori. Ancora una volta il teatro, in questo caso il Teatro Comunale Ebe Stignani nel cuore del nostro centro storico, riunisce eccellenze culturali di altissimo profilo". Per Corrado Passera, da cinque anni alla guida della Fondazione Accademia di Imola, "il concerto vuole essere una concreta azione di supporto alle popolazioni colpite dall'alluvione del maggio scorso: l'intero ricavato dei biglietti sarà devoluto a sostegno delle terre alluvionate della Romagna. Il concerto è reso possibile grazie alla generosa sensibilità delle due prestigiose Fondazioni musicali che, unite nel segno del più alto blasone internazionale e della solidarietà, celebrano i propri centenari ad Imola, città votata alla musica".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA