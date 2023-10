Alluvione: la richiesta del contributo scade il 31 dicembre

Il 31 dicembre scade il termine per la presentazione della richiesta del saldo del contributo di immediato sostegno riservato ai cittadini, come quelli del comune di Ravenna, la cui abitazione principale sia stata allagata dall'alluvione di maggio.

L'amministrazione locale in una nota ha ribadito che le norme del Governo che disciplinano l'erogazione di tale contributo, prevedono che le spese sostenute debbano essere tutte documentate e che pertanto la richiesta di saldo vada presentata anche da chi ha avuto spese uguali o inferiori ai tremila euro (la somma massima relativa all'acconto).

