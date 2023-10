Viva la Vida, a Bologna il festival della cultura messicana

In occasione del Dia de muertos, la celebrazione di origine precolombiana in ricordo dei defunti, DumBO ospita la terza edizione del festival di cultura messicana "¡Viva la Vida!": grazie alla direzione artistica del musicista Carlos La Bandera, dal 27 ottobre all'1 novembre il distretto urbano di Bologna darà l'occasione di immergersi nelle autentiche atmosfere messicane. Un inno alla vita con concerti di musica tradizionale, spettacoli con mariachi e boleros, mostre e talk sulla tradizione e il surrealismo messicani, fino a una grande festa tra cumbia e house nella notte del 31 ottobre con Mexican Institute of Sound, Dengue Dengue Dengue, Go Dugong e dj Il Santo. Non mancheranno proposte gastronomiche e laboratori per tutte le età, che consentiranno di conoscere la cultura messicana da vari punti di vista: un calendario denso di proposte per bambini e adulti, con oltre 40 ospiti provenienti da Messico e sud America.

Venerdì 27 ottobre alle 19 inaugurazione alla Baia di DumBO, che sarà il cuore del festival: saranno presenti al taglio del nastro l'assessora alle Relazioni internazionali del Comune di Bologna Anna Lisa Boni, il console onorario del Messico a Bologna Paolo Zavoli e una delegazione dallo Stato di Puebla. Durante il festival gli spazi di DumBO ospiteranno anche la mostra 'El Puente- Cuauhpantli con 46 opere realizzate da artisti messicani residenti in Messico o in Italia e anche da artisti italiani che hanno abbracciato la tradizione messicana: un ponte tra culture distanti oltre diecimila chilometri, con i dipinti di Pablo Cheval, Nuria Metzli, Al Fran, Estela Elizarraraz e Sofía Méndez Osorio, e le sculture di Giulia Agnello. In mostra anche alcune opere originali dell'incisore e illustratore José Guadalupe Posada, tra cui la "Calavera Garbancera", immagine che è diventata il simbolo della tradizione del Día de Los Muertos in tutto il Messico. Ad accompagnare i lavori di José Guadalupe Posada sarà il cortometraggio "Dame Posada" di Cecilio Vargas.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA