Uccise moglie e figlia di lei nel Modenese, al via il processo

Al via nel tribunale di Modena il processo a carico del 71enne Salvatore Montefusco, reo confesso del duplice omicidio della moglie Gabriela Trandafir, 47enne, e della figlia di lei, Renata, di 22 anni, avvenuto nel giugno dello scorso anno a Cavazzona, Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. L'imputato non era presente nell'udienza di questa mattina. C'erano, invece, i parenti delle vittime.

Fissate le prossime due udienze del processo davanti alla Corte d'assise, si terranno il 22 novembre e il 6 dicembre.





