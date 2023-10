Gattino si infila nel motore di una volante, salvato

Un gattino di poche settimane che si era nascosto nel vano motore di una delle 'volanti' della polizia, parcheggiata davanti alla Questura di Bologna, in piazza Galilei, è stato recuperato e salvato dagli stessi poliziotti: Gianluca, Gabriele e Federica, con l'aiuto della barista di un vicino locale.

A permettere il lieto fine sono stati i miagolii, sentiti dagli agenti poco prima che la macchina venisse messa in moto.

Dato che non voleva saperne di uscire da solo, probabilmente perché spaventato, per convincerlo a uscire è stato utilizzato un po' di cibo, sistemato a terra poco lontano dalla vettura. In pochi minuti il gattino è uscito e si è messo a mangiare.

Terminato il pasto, gli agenti lo hanno recuperato e messo in salvo, decidendo poi di chiamarlo Pelè.



