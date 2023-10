Partono i primi 30 Centri d'urgenza, alleggeriranno i Pronto soccorso

L'Emilia-Romagna potenzia la sanità pubblica - d'urgenza - di prossimità, con lo scopo di intercettare i pazienti con bassa criticità, codici bianchi e verdi, e alleggerire il lavoro dei Pronto soccorso che così potranno concentrarsi sui casi più gravi, riducendo i tempi di attesa e migliorando la presa in carico. La Regione punta sui Cau, i Centri di assistenza urgenza, coi primi 30 che saranno attivati entro fine anno. Centri sui quali parte dal primo novembre una campagna d'informazione con affissioni, social e un portale online con domande e risposte. Il 'claim' dell'operazione è "Lunga vita alla sanità pubblica".

In concreto i Cau sono strutture sanitarie territoriali - a regime almeno una per ogni distretto sanitario - dotate di équipe medico infermieristiche adeguatamente formate, che, quando il percorso sarà completato, saranno attive H24 7 giorni su 7, con un bacino d'utenza tra 35.000 e 75.000 abitanti.

Fisicamente, alcuni saranno ospitati nelle Case della comunità, per altri saranno riconvertiti gli attuali Punti di primo intervento e per altri ancora saranno predisposti spazi adiacenti ai Pronto soccorso. L'obiettivo è quello di garantire a tutti i cittadini la cura migliore e un percorso di assistenza personalizzato, in tempi rapidi e senza lunghe attese. Fanno parte della più ampia riorganizzazione delle cure primarie territoriali e del sistema di emergenza-urgenza regionale.

Per l'assessore regionale Raffaele Donini prende così avvio "un modello profondamente innovativo, che potrebbe aprire una nuova strada nel Paese, in una fase in cui il servizio sanitario nazionale è costretto a cambiare, perché in ballo c'è la sua stessa sopravvivenza".



