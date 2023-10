Dagli scavi della Delizia estense emerge una vasca idraulica

Gli scavi nell'area archeologica dell'antica Delizia estense di Belfiore, a Ferrara, hanno rivelato un'altra novità: il ritrovamento di un'antica vasca idraulica realizzata con malta e cocciopesto e collegata a un'antica conduttura idraulica con 'tubuli' in terracotta invetriata, per dare impermeabilità. Il sito al centro della scoperta si trova in fondo a corso Ercole I d'Este dove, fino al 1632, sorgeva l'antica Delizia estense, poi scomparsa a seguito di un incendio. A scoprire il reperto - che si unisce al ritrovamento di un complesso reticolo di fondazioni - sono stati gli studenti della quinta G del liceo Roiti nell'ambito del progetto di archeologia partecipata sostenuto dal Comune, che ha stanziato circa 40mila euro per tre anni di attività, con la soprintendenza, il Gruppo archeologico ferrarese (Gaf) e con la collaborazione di Provincia e consorzio di Bonifica.

La scoperta sarà presentata nel corso delle visite guidate all'area archeologica che partiranno sabato 28 ottobre.

La vasca è venuta in luce nel saggio di scavo a nord dell'area coinvolta, al suo interno sono emersi anche diversi frammenti di ceramiche, in corso di analisi. "All'interno dell'area interessata dal progetto - spiega la coordinatrice Chiara Guarnieri - emerge sempre più un complesso reticolo di fondazioni. L'incrocio di murature è testimone di diverse fasi storiche e corrisponderebbe, nella sua fase più recente, alla ricostruzione della celebre pianta dell'Aleotti". Nella squadra dei professionisti in campo sulle tracce dell'antica delizia estense, oltre agli archeologi, entreranno presto anche archeobotanici e archeozoologi per le analisi dei materiali.

"L'area di Belfiore - sottolinea Guarnieri - si sta rivelando sempre più uno scrigno di scoperte e conferma la buona conservazione dei reperti che racchiude elementi utilissimi per confermare e ampliare le conoscenze in nostro possesso sulla storia e sull'antica residenza monumentale".

