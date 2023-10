Bologna: Motta 'ai miei ho chiesto i tre punti con il Sassuolo'

Ha perso una sola partita da inizio stagione, il Bologna. Ha fermato Juventus, Napoli e Inter sul pareggio e nell'ultimo turno, battendo il Frosinone per 2-1 si è portato a 14 punti, a tre lunghezze da Fiorentina e Napoli, quarta e quinta, e il pubblico ha intonato il coro "Thiago Motta portaci in Europa".

E' in rampa di lancio, la squadra rossoblù, che sabato sarà di scena a Reggio Emilia sul campo del Sassuolo. Motta è tornato a parlare per presentare la sfida e a chi gli ha chiesto se il Bologna possa crescere ulteriormente e dell'Europa ha risposto così: "Tre punti: chiediamo tre punti con il Sassuolo. Io e il club non guardiamo oltre la prossima partita. Si può sempre crescere e migliorare. Questi ragazzi stanno dando il 120 per cento tutti giorni e riconoscere questo merito è importante.

Dove potrà arrivare questa squadra si vedrà".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA