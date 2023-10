Al via campagna di scavo Unife nella città etrusca di Spina

Ricostruire l'assetto urbanistico dell'antica città etrusca di Spina e le sue relazioni con l'ambiente dell'epoca: sono gli obiettivi della nuova campagna di scavo dell'Università di Ferrara che ha preso il via a Spina, nella Valle comacchiese del Mezzano.

"Il sito di Spina ha un'importanza culturale eccezionale, non solo per il territorio ferrarese, essendo una preziosissima fonte di informazioni che riguardano il mondo etrusco - commenta Laura Ramaciotti, rettrice dell'Università di Ferrara - È motivo di grande orgoglio per il nostro Ateneo poter contribuire alla conoscenza e alla conservazione di questo sito: lavorando a stretto contatto con la Soprintendenza parteciperemo in modo significativo alla ricerca archeologica e alla promozione di Spina come risorsa culturale e turistica per la nostra comunità e per tutto il Paese. Le nostre studentesse e i nostri studenti saranno direttamente coinvolti nella conduzione degli scavi e nella storicizzazione dei dati acquisiti". Gli scavi saranno effettuati con un approccio interdisciplinare che coinvolge diversi docenti dell'Ateneo. Lo scavo prosegue le indagini che con le precedenti campagne condotte dal 2007 hanno permesso di individuare la struttura perimetrale dell'abitato, e di ricostruire le numerose fasi che si sono susseguite nelle aree indagate, una delle quali occupata da una unica abitazione, a partire dal 530-520 a.C. - dato a oggi acquisito come data di fondazione della città di Spina - fino al momento del suo abbandono.



