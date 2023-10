Pugilato: Hall of Fame Italia; entrano Burruni, Zoff e A. Duran

Sabato prossimo, 28 ottobre, a Palazzo Albicini a Forlì, serata di gala per la quinta edizione della Hall of Fame del Pugilato Italiano organizzata dal quotidiano online Boxeringweb, quest'anno in collaborazione con il Comune di Forlì e l'Edera Boxe.

Saranno premiati i campioni del mondo Salvatore Burruni (riceveranno la targa i figli Pierpaolo e Giancarlo), Silvio Branco, Alessandro Duran, Stefano Zoff e l'arbitro internazionale Angelo Poletti.

Nelle precedenti edizioni sono entrati nella Casa della Gloria: Benvenuti, Oliva, Maurizio e Loris Stecca, Parisi, Carnera, Mazzinghi, Arcari, Rosi, Damiani, Galassi, Locatelli, Loi, Kalambay, Massimiliano Duran, Cammarelle, Venturi, D'Agata, Mattioli, Nati, Piccirillo, Umberto Branchini.

Nel corso dell'evento, uno speciale riconoscimento andrà a Matteo Signani, campione europeo dei pesi medi, che il 18 novembre in Inghilterra difenderà il titolo contro Tyler Denny.





