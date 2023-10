Nel 2024 del Teatro Comunale di Bologna 16 concerti e 5 balletti

L'omaggio ad Anton Bruckner a 200 anni dalla nascita con 4 concerti e quello a Ferruccio Busoni a 100 dalla morte rappresentano due delle linee su cui si snoda la stagione sinfonica del Teatro Comunale di Bologna annunciata dal sovrintendente Fulvio Macciardi. L'inaugurazione il 14 gennaio con la monumentale Quinta Sinfonia bruckneriana diretta da Oksana Lyniv e a seguire altri 15 appuntamenti fino al 9 dicembre, tutti all'Auditorium Manzoni.

Lyniv, che dei complessi artistici bolognesi è la direttrice musicale, torna il 4 febbraio con la Sinfonia n. 2 "Resurrezione" di Mahler, l'11 maggio con una novità di Silvia Colasanti, il 5 ottobre con musiche di Debussy, Ravel e Rachmaninov, e il 30 novembre per la prima esecuzione assoluta di "In una notte stellata" commissionata ad Adriano Guarnieri.

Anche per il prossimo anno la stagione bolognese si caratterizza per ritorni attesi, quelli di Pietari Inkinen, Hartmut Haenchen, Donato Renzetti, Pinchas Steinberg, per le bacchette in ascesa, quelle di Martijn Dendievel e Diego Ceretta, e per il debutto di Francesco Angelico impegnato in una serata tutta dedicata a Schumann. Molti come di consueto i solisti: dal tenore Ian Bostridge (Des Knaben Wunderhorn" di Mahler) ai violinisti Gil Shaham e Francesca Dego, il cornista Martin Owen, i pianisti Maurizio Baglini, Pietro De Maria e Alessandro Taverna e giovani talenti come la pianista Eva Gevorgyan, il soprano Yuliya Tkachenko e il violoncellista Ettore Pagano.

E poi la star della lirica, il baritono francese Ludovic Tézier, protagonista di un Gala il 20 aprile diretto da Daniel Oren con alcune delle più belle pagine operistiche. Non mancherà anche in questo cartellone l'apporto della Filarmonica del Tcbo con due concerti diretti da Michele Mariotti e da Roberto Abbado. Ampio spazio anche al Coro, preparato da Gea Garatti Ansini, con numerose presenze (Te Deum di Bruckner).

Fulvio Macciardi ha anticipato poi gli spettacoli di danza, da maggio a dicembre, dal Béjart Ballet Lausanne al Tokyo Ballet, la "Soirée Stravinskij/Rachmaninov" accompagnata dal vivo dal pianoforte di Beatrice Rana, i giovani talenti della Scuola di Ballo dell'Accademia della Scala e il Gala "Les Étoiles".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA