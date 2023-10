L'arte fiorisce in ospedale per il benessere dei pazienti

'Fioritura in corso' dell'artista iraniana Elham M.Aghili è il titolo della mostra che l'ospedale Villa Bellombra di Casteldebole, a Bologna, si appresta ad accogliere per offrire ai pazienti e a tutti i visitatori un messaggio positivo e di rinascita. L'inaugurazione è prevista mercoledì 25 ottobre alle 15, alla presenza della direzione sanitaria e del personale dell'ospedale, insieme all'artista e alla curatrice Eleonora Frattarolo. L'esposizione è composta da installazioni di fiori e piante costruite da Elham Aghili con una tecnica che utilizza i filati di scarto Chanel, sostenuti da una "anima" di capsule di medicinali in plastica, anch'essi scarti, in un'ottica di riciclo e sostenibilità dei materiali. Grazie all'attenzione e all'investimento nel valore terapeutico dell'arte del Consorzio ospedaliero Colibrì, Villa Bellombra ha voluto destinare il proprio atrio a mostra d'arte permanente per rendere più leggera e piacevole l'atmosfera di un ambiente ospedaliero. "Crediamo moltissimo nell'arte - commenta l'ad del Consorzio Colibrì, Averardo Orta - soprattutto quando porta con sè un messaggio sociale e inclusivo. Abbiamo scelto un'artista donna anche in riferimento alla centralità che hanno le donne nel nostro Bilancio di Genere. Questa iniziativa sarà arricchita ed integrata da una mostra diffusa nel giardino di Villa Bellombra, che ospiterà opere in sintonia con i progetti riabilitativi dell'ospedale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA