In E-R le imprese estere generano 10 miliardi di valore aggiunto

Con circa 41 miliardi di fatturato prodotto, corrispondente al 13,7% del fatturato regionale e al 5,6% di quello della ripartizione Nord-est, in Emilia-Romagna le imprese appartenenti a gruppi multinazionali esteri generano circa 10 miliardi di valore aggiunto, rappresentando il 13% del valore aggiunto regionale e il 5,2% di quello del Nord-est. Sono alcuni dei dati contenuti nel Rapporto "Le imprese estere in Italia: l'Emilia- Romagna", prodotto dall'Osservatorio Imprese Estere di Confindustria e Luiss, in collaborazione con Istat e la Scuola Imt Alti Studi di Lucca, presentato nella sede di Philip Morris Manufacturing & Technology di Crespellano, nel Bolognese.

I dati si riferiscono al 2020, anno in cui in Emilia-Romagna sono state registrate 4.216 imprese estere, con 123.925 addetti (8% degli addetti nelle aziende del territorio regionale). Il rapporto evidenzia che la regione si distingue per la sua vocazione manifatturiera, con una quota di valore aggiunto manifatturiero del 27,5%, superiore alla media nazionale.

Inoltre, spicca il suo forte orientamento all'export con un contributo del 13,5% alle esportazioni nazionali, risultando seconda solo alla Lombardia; il mercato del lavoro è dinamico con un tasso di occupazione superiore di 10 punti percentuali a quello medio nazionale e c'è una significativa propensione alla ricerca e innovazione.

I principali settori delle imprese a capitale estero sono l'industria delle bevande e del tabacco, la fabbricazione di autoveicoli e di altri mezzi di trasporto. I profili di impresa sono complessi e orientati all'innovazione con elevato potenziale di crescita. Si evidenzia che i livelli retributivi dei lavoratori dipendenti sono più elevati: la retribuzione media pro-capite è di 36,6 mila euro nelle imprese estere contro i 35,2 nelle multinazionali italiane e i 23,1 mila euro delle altre imprese. "La presenza di società di capitali esteri serve anche per far aumentare il livello di competitività generale e inserire anche le Pmi in un circolo virtuoso rispondendo a criteri molto elevati", ha evidenziato Valentino Valentini, Vice Ministro delle Imprese e del Made in Italy.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA