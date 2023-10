In 2.000 in corteo a Bologna s sostegno della 'Fruit Valley'

Frutta gratuita ai passeggeri della stazione ferroviaria e una manifestazione di giovani agricoltori di Confagricoltura Emilia-Romagna a Bologna per simboleggiare l'importanza della fruit valley emiliano-romagnola e lanciare un appello alla comunità sostenendo i frutticoltori nella difficile congiuntura attuale, tra insidie climatiche e incertezze del mercato, inflazione e instabilità geopolitica. Una delegazione di giovani manifestanti di Confagricoltura ha così coinvolto i presenti davanti alle due entrate della stazione, dando loro frutta fresca in omaggio, sotto lo slogan 'Sosteniamo la Fruit Valley: non perdiamo il treno!'. Inoltre, 2.000 frutticoltori hanno aperto il corteo con i trattori, partendo da piazza dell'Unità fino in piazza Lucio Dalla, dove è si è tenuto un incontro pubblico. All'evento hanno preso la parola insieme ai dirigenti di Confagricoltura e agli agricoltori, anche rappresentanti delle istituzioni territoriali.

"Solo negli ultimi cinque anni, abbiamo perso - spiegano i vicepresidenti regionali di Confagricoltura, Gianluca Vertuani e Andrea Betti - migliaia di ettari di alberi da frutto, sono crollate le superfici coltivate a pero (-26%), pesco (-24%), nettarine (-16%) e albicocco (16%). E per le principali specie frutticole della nostra regione - sottolineano - nel 2023-2024 si prevede un ulteriore calo, in media del 8-10%, spinto soprattutto dagli effetti del maltempo, gelate primaverili, alluvioni e frane".

Confagricoltura Emilia-Romagna esorta azioni tempestive per tutelare il valore delle produzioni locali di qualità, non perdere competitività e quote di mercato, difendere aziende e posti di lavoro lungo la filiera, salvaguardare il patrimonio ambientale e paesaggistico quindi frenare gli espianti, ma soprattutto invertire il trend in continua crescita delle importazioni di frutta.

