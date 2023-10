Disney Concerts al debutto in Italia, a teatro a Bologna

Una cordata di imprenditori pubblici e privati, Calma Management, Teatro EuropAuditorium, Fonoprint Studios e Teatro Comunale di Bologna, ha reso possibile l'arrivo in Italia peric, in programma il 2 e 3 dicembre prossimi, e Fantasia in Con la prima volta dei Disney Concerts: The Sound Of Magcert il 5 e 7 gennaio 2024, in programma entrambi all'Europauditorium, una sala da 1700 posti.

E anche se da oltre trent'anni l'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, grazie soprattutto alla collaborazione con la Cineteca della città, è protagonista delle sonorizzazioni dal vivo di film, come i capolavori di Charlie Chaplin e del cinema muto nell'ambito del festivel il Cinema Ritrovato, questa proposta rappresenta una sorta di unicum sia per Bologna sia per la sua orchestra, poiché la Disney non concede spesso e facilmente i diritti per l'esecuzione delle musiche dei suoi film.

L'orchestra bolognese, sotto la guida del direttore brasiliano Thiago Tiberio, specialista nel settore, eseguirà alcuni dei momenti più significativi, riarrangiati, dei lungometraggi Disney, come Frozen - II regno di ghiaccio, Alice nel Paese delle meraviglie, Cenerentola, La bella addormentata nel bosco, Aladdin, La bella e la bestia, Peter Pan, al centro del primo appuntamento. Fantasia e Fantasia 2000 saranno invece i classici proiettati durante il secondo concerto di gennaio, in cui l'Orchestra interpreterà alcune delle pagine sinfoniche che animano i due film, come la Pastorale di Beethoven, il Clair de lune di Claude Debussy, La danza delle ore di Ponchielli, Pini di Roma del bolognese Ottorino Respighi e L'apprendista stregone di Paul Dukas. Brani che nelle colonne sonore originali dei film furono dirette da due celebrità del podio come Leopold Stokowski e James Levine e che hanno attraversato intere generazioni di di orecchie e di sguardi.

Entrambi in programma al Teatro EuropAuditorium, i due spettacoli, oltre a celebrare a Teatro il centenario della nascita della The Walt Disney Company - è stato spiegato alla presentazione - fanno parte di un più ampio progetto su base triennale, che fino a gennaio 2026 produrrà altri quattro Disney Concerts.

