Coriano ricorda Simoncelli nell'anniversario della morte

Nel giorno dell'anniversario della morte, Coriano - la sua città - ha ricordato Marco Simoncelli scomparso il 23 ottobre del 2011 a 24 anni, in un incidente sulla pista di Sepang in Malesia. "Sarai sempre nel cuore della tua Coriano e dei corianesi - ha scandito il sindaco della cittadina romagnola, Gianluca Ugolini -: continueremo a dedicarti tante altre iniziative e momenti commemorativi perché tu sei sempre con noi".

Ai piedi de 'Il Podio' il monumento dedicato al pilota romagnolo ,è stato deposto un mazzo di fiori. Tra i tifosi e le autorità civili e militari erano presenti lo storico meccanico di Marco, Sanzio Raffaelli, soprannominato 'Balabrocca', rappresentanti del Moto Club Misano con il suo presidente William Damiani e il presidente dell'Associazione Motociclisti Incolumi, Marco Guidarini.

In occasione del dodicesimo anniversario della morte del centauro è aperto oggi in via straordinaria il museo 'La storia del Sic', pronto ad accogliere i suoi tifosi e gli appassionati delle due ruote.



