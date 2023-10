Al coreografo e ballerino Kamizele la cittadinanza italiana

Diventerà ufficialmente cittadino italiano - domani, con giuramento nei locali comunali di Ferrara - Carlos Kamizele, 36 anni, ballerino e coreografo di fama internazionale da anni residente a nella città estense. Di origini congolesi, l'artista in Italia da quando aveva sette anni, ha incontrato oggi il sindaco emiliano, Alan Fabbri alla vigilia della cerimonia.

Si tratta, ha osservato il primo cittadino ferrarese, di "una bella storia di vita, di famiglia, di successi professionali, di appartenenza alla nostra terra: il giuramento di domani sarà il compimento di un percorso tribolato iniziato nel 2008, tra richieste, raccolta documenti, imprevisti. Ma sarà anche la dimostrazione che nel nostro Paese, anche partendo da una situazione svantaggiata, è possibile realizzare i propri sogni".

Kamizele era stato lasciato in Italia a 7 anni, accolto dall'istituto religioso Cante di Fano, gestito dalle Suore della Sacra Famiglia di Nazareth, poi a Modena, quindi in casa famiglia a Ravenna e poi a Ferrara, 12 anni fa.

"Domani sarà una grande festa, anche per le nostre bimbe, Isabelle e Noah, forse non pienamente consapevoli di tutti i passaggi di questo complesso percorso ma certamente felici di fare festa insieme", ha osservato il ballerino con al fianco la moglie Maria Beatrice Venturini conosciuta a Ferrara 18 anni fa ad una gara di ballo.

Kamizele, professionista di ballo da quando aveva 20 anni, ha calcato la scena di competizioni mondiali, vincendo nel 2013 il prestigioso Dance Delight di Singapore, di palcoscenici televisivi ed è stato scritturato da Roberto Bolle come ospite nel suo programma su Rai uno "Danza con me" e ha danzato, sul palco del Radio City Music Hall di New York, per Anastasia e Liza Minelli. Inoltre, circa un mese fa, ha curato la coreografia del concerto del cantante Marracash nelle date di Milano e Napoli, nel contesto di un evento che ha visto la partecipazione di 80 mila persone per ognuna delle due tappe.





