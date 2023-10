Donna accoltellata nel Parmense, è grave. Fermato l'aggressore

Una donna è stata portata in gravi condizioni all'ospedale di Parma, dopo essere stata accoltellata a Fidenza da un uomo, fermato dai carabinieri. E' successo intorno a mezzogiorno, al culmine di una lite, per motivi in corso di accertamento.

La donna è stata colpita con un coltello da cucina al collo ed è stata portata in ospedale in codice rosso.

L'accoltellamento è avvenuto all'hotel 'Due spade' di piazza Pezzana a Fidenza. L'uomo ha 45 anni, la vittima 39 ed entrambi sono italiani. Il rapporto tra i due è in corso di accertamento da parte dei carabinieri.



