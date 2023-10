Il concerto di Kanye West a Reggio Emilia resta un mistero

Il concerto di Kanye West sarebbe dovuto essere venerdì alla Rcf Arena del Campovolo di Reggio Emilia, ma a 120 ore dall'inizio del (a questo punto) presunto concerto che avrebbe dovuto radunare 80mila fan del discusso rapper americano, non solo mancano le comunicazioni ufficiali, ma non è neppure cominciata la prevendita. Più passano le ore e più aumentano, quindi, le probabilità che questa paradossale vicenda possa concludersi con il dato di fatto che il primo concerto italiano di Kanye West non si farà.

Dopo giorni di rumor, cominciati a inizio ottobre e che sarebbero culminati anche con un sopralluogo dello stesso West al Campovolo (in occasione di una sua visita in Italia per vedere Genoa-Milan, insieme alla compagna italiana Bianca Censori) e proseguiti con la voce insistente che erano già stati prenotati gli alberghi per la sua crew e le auto con i vetri oscurati per muoversi in città, le uniche notizie sull'evento sono arrivate dalla prefettura, ovviamente coinvolta per ragioni di ordine pubblico.

Far confluire 80mila persone in un'area di Reggio Emilia che pure è abituata ad ospitare concerti di questo tipo, richiede ovviamente un certo tipo di organizzazione e anche il sindaco di Reggio Emilia non aveva nascosto di essere contrariato da questo tipo di gestione della vicenda. Inizialmente la data fissata era quella del 20 ottobre, poi il concerto è slittato al 27, venerdì prossimo (sempre stando alle comunicazioni giunte alla prefettura) e quella data rimane agli atti delle istituzioni reggiane, tanto che martedì è in programma una nuova riunione sui dettagli operativi.

Ma né da parte dello staff del rapper, né dagli organizzatori italiani sono arrivate comunicazioni ufficiali. E anche se Kanye West ha abituato fan e detrattori a colpi di scena clamorosi, ipotizzare di fare un concerto da quasi 100mila persone per il quale cinque giorni prima non è stato venduto nemmeno un biglietto sarebbe forse il colpo di scena più clamoroso di tutti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA